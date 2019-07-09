2019/07/09 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أن واشنطن لا تسعى للحرب مع إيران وأنها مستعدة للمفاوضات مع طهران، بشأن برنامجها النووي، لكنها لن تتراجع عن مواقفها.وقال بنس في تصريح أدلى به يوم أمس الاثنين إن الولايات المتحدة تأمل فيما هو أفضل، والقوات المسلحة الأمريكية مستعدة لحماية البلاد ومصالحها ومواطنيها.وأضاف: “يجب على إيران ألا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تعلن استعدادها للتفاوض مع إيران حول الاتفاق النووي النعيم نيوز.

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