2019/07/09 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر حادث اصطدام شاحنة بحافلة ركاب صغيرة، اليوم الثلاثاء، عن مصرع ثمانية أشخاص في جنوب شرق أذربيجان، وجاء ذلك وفقا لوكالة “ريبورت” المحلية.وبحسب الوكالة: “لقي ثمانية أشخاص مصرعهم جراء تصادم شاحنة بحافلة صغيرة من نوع “فيتو” بمنطقة ماصالي”.وتفيد التقارير أنه تم نقل شخص واحد إلى مستشفى المنطقة المركزية في ماصالي بجروح مختلفة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع 8 أشخاص بحادث سير جنوب شرقي أذربيجان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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