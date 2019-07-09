صندوق الإسكان يتخذ قرارات جديدة لتسهيل إقراض المواطنين

2019/07/09 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن صندوق الاسكان في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، عن اتخاذه جملة قرارات لتسهيل اقراض المواطنين بمختلف شرائحهم، ابرزها استحداث صيغة لقبول كفالات منتسبي وزارة الداخلية والدفاع.وقال مصدر مسؤول بالصندوق في تصريح لصحيفة “الصباح” اطلعت عليه /المعلومة/ أن “الصندوق ومن ضمن خططه الرامية لتسهيل عملية حصول المواطنين على القروض السكنية، فقد اتخذ جملة […]

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