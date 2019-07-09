العثور على هيكل عظمي يعود على “وحش بحري”

2019/07/09 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وجد عمال المناجم أثناء بحثهم عن أحجار كريمة لامعة بألوان قوس قزح، نوعا مختلفا من الكنوز، وهو هيكل عظمي (محفوظ بشكل رائع) لوحش بحري قديم.وكشفت الدراسة أن الحيوان الزاحف البحري عاش، في زمن الديناصورات، حيث اكتُشفت عظامه في جزر من ألبرتا، كندا، في أعماق المياه.وحقق عمال المناجم من شركة […]

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