المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية من كأس أمم إفريقيا وجدول المباريات

2019/07/09 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … دخل المنتخبان العربيان الجزائري والتونسي، قائمة المتأهلين إلى دور الثمانية للنسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.

وبلغ دور الثمانية إضافة إلى منتخبي الجزائر وتونس، كل من: بنين، السنغال، نيجيريا، جنوب إفريقيا، مدغشقر، وكوت ديفوار (ساحل العاج).

وفيما يلي جدول مباريات دور الثمانية (بتوقيت القاهرة):

– الأربعاء 10 يوليو:

السنغال × بنين (18:00)

نيجيريا × جنوب إفريقيا (21:00)

– الخميس 11 يوليو:

كوت ديفوار × الجزائر (18:00)

مدغشقر × تونس (21:00)

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