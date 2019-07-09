منتخب تونس يسطر التاريخ ويبلغ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

2019/07/09 | 09:16

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(المستقلة) ….



تأهل منتخب تونس إلى دورالثمانية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، على حساب نظيره الغاني، بفوزه عليه بركلات الترجيح، بعد تعادلهما (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة.

وسجل التونسي طه ياسين الخنيسي هدف التقدم لمنتخب “نسور قرطاج” بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الـ 73، على إستاد الإسماعيلية.

وأدرك منتخب “النجوم السوداء” التعادل بـ “نيران صديقة” سجله المدافع التونسي رامي البدوي، في الوقت القاتل، في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع للوقت الأصلي للمباراة.

وحسم منتخب تونس ركلات الترجيح لصالحه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وحقق منتخب “نسور قرطاج” أول انتصار على نظيره الغاني في المواجهات الرسمية، مقابل تعادل واحد في مسابقة كأس إفريقيا، في العام 1963، وست هزائم.

وضرب منتخب تونس بذلك موعدا، في الدور ربع النهائي للنسخة الـ 32 من البطولة القارية، مع مفاجأة البطولة منتخب مدغشقر، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات القارة السمراء، وبلغ الدور ذاته على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح أيضا (4-2).

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