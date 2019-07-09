الجميع يعودون إلى القمر.. لكن لماذا الآن؟

2019/07/09 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام قليلة، وتحديدا في الخامس عشر من يوليو الجاري، ستطلق الهند مركبتها الفضائية "تشاندرايان 2"،

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