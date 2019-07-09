 تسجيل اكثر من  ثلاثة آلاف هزة أرضية في كاليفورنيا

2019/07/09 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..سجلت مقاييس الزلازل في كاليفورنيا أكثر من ثلاثة آلاف هزة أرضية منذ تاريخ 4 يوليو، عندما ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة الجزء الجنوبي من الولاية الأمريكية.ومنذ صباح يوم الخميس الماضي، وقعت 340 هزة أرضية بلغت قوتها أكثر من 3 درجات، و54 هزة أخرى بقوة تجاوزت 4 درجات، و6 زلازل […]

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