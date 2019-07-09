تونس الى ربع نهائي امم افريقيا

2019/07/09 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تأهل منتخب تونس للدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، بعد فوزه على منتخب غانا بركلات الترجيح.وانتهت المباراة والوقت الإضافي بتعادل الفريقين بهدف مقابل مثله قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح ويحسمها فرجاني ساسي نجم تونس بخمس ركلات مقابل أربع.وسجل طه ياسين الخنيسي هدف المنتخب التونسي

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