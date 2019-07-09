2019/07/09 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC صعّد تحالف سائرون، اليوم الثلاثاء، من انتقاداته ضد اداء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وخصوصاً فيما يتعلق بملفات الخدمات والإرهاب والفساد، معبراً عن “خيبة أمل” بسبب ذلك.قال النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي في مقابلة مع قناة الشرقية إنهم “غير متفائلين باستمرار عبد المهدي في منصبه”.وأضاف أن “عبد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون يصعّد ضد عبد المهدي ويعبر عن “خيبة أمل” ويسرد الاسباب المركز الخبري الوطني.

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