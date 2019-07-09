2019/07/09 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت أمانة بغداد اليوم الثلاثاء فتح شارعين مغلقين في الكاظمية والأعظمية شمالي العاصمة.وذكر بيان للأمانة تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع 4 ضمن المحلة 407 في الكاظمية شمال بغداد وشارع 3 ضمن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتح شارعين مغلقين في الكاظمية والأعظمية وكالة خطوة برس.

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