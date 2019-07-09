دراسة: جيناتنا ليست الوحيدة المسؤولة عن السمنة

2019/07/09 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول علماء في النرويج إنه لا يمكن إلقاء اللوم على علم الوراثة فقط فيما يخص الإصابة بالسمنة، لأن خيارات نمط الحياة السيئة هي المحرك الرئيس لزيادة الوزن.وحلل العلماء قياسات مؤشر كتلة الجسم، من دراسة سابقة شملت 118 ألفا و959 بالغا، حيث قام المشاركون بتكرار قياسات الوزن والطول المسجلة بين عامي 1963 و2008.وقُسّم المشاركون

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