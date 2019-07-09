اتلاف اكثر من (1400) طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري

2019/07/09 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الثلاثاء، عن إتلاف اكثر من (1400) طن من المواد الغذائية الصلبة والسائلة وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري خلال النصف الاول من عام 2019 .وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة بغداد الرصافة علي حبيب علي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “الدائرة […]

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