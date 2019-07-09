صحة الديوانية لـ

2019/07/09 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية

اعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية عن تسجيل اصابة اكثر من 450 طفل بمرض الثلاسيميا في المركز الرئيسي لمعالجة مرضى الثلاسيميا في المحافظة.

وقال مدير

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