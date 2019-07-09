مجلس بغداد لـ

2019/07/09 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن مجلس محافظة بغداد، عن فرضه رقابة شديدة على اصحاب المولدات، مشيرا الى ان المجلس فرض غرامات كبيرة على اصحاب المولدات المخالفين.

وقال عضو

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