قناة روسية: الفلاحي محتجز في هذا المكان ويخضع للتحقيق

2019/07/09 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت قناة “RT” الروسية، الثلاثاء، بأن قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي المتهم بالتخابر مع الاستخبارات الأميركية محتجز حاليا في قيادة القوات البرية ببغداد ويخضع للتحقيق أمام اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع.ونقلت القناة في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصادر عسكرية قولها، إن “الفلاحي محتجز الآن في قيادة القوات البرية العراقية ببغداد، ويخضع […]

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