مجلس بغداد:المجلس يفرض رقابة شديدة على اصحاب المولدات

2019/07/09 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس محافظة بغداد، عن فرضه رقابة شديدة على اصحاب المولدات، مشيرا الى ان المجلس فرض غرامات كبيرة على اصحاب المولدات المخالفين.وقال عضو المجلس كاظم الشويلي، لـ “العهد نيوز” واطلعت عليه وكالة صدى، اليوم الثلاثاء، ان “اي شكوى ترد الى المجلس على اصحاب المولدات المخالفين، فانه سيتم تغريمهم من مليون الى مليون ونصف دينار”.

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