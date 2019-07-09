2019/07/09 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تجاوز نسبة 3.67% من تخصيب اليورانيوم، بعد تصريحات المتحدث باسمها، عباس كمالوندي، في مؤتمر صحفي صباح أمس بالانتهاء من ذلك في غضون ساعات.من جانبه، أمهل مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، الدول الأوروبية 60 يوما قبل اتخاذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها النووية، بينما أضافت منظمة الطاقة الذرية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما هي عملية تخصيب اليورانيوم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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