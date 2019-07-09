2019/07/09 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت وزارة التجارة، مواصلة الجهد الهندسي التابع لمكتب رئيس الوزراء بتحويل الصبات الكونكريتية التي رفعت من شوارع العاصمة بغداد الى طاقات خزنية في مركز تسويق الدجيلي التابع لفرع شركة تجارة الحبوب في واسط.وقال بيان للوزارة تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تم انجاز اعمال نصب الصبات (الكتل الكونكريتية ) لساحة مركز تسويق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



الكتل الكونكريتية مخازن جديدة للحنطة وكالة خطوة برس.

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