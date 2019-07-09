2019/07/09 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء، ان عمليات ارادة النصر شكلت ضربة قاصمة للارهاب ودليلا على القدرات العراقية في التعامل مع الارهاب.ونقل موقع “ الحشد الشعبي” عن عضو اللجنة نايف الشمري قوله، إن “انطلاق جحافل النصر الى اهدافها المحددة بالتعاون مع الاهالي أسهم بالقضاء على عدد كبير من أوكار داعش”، مشددا على ضرورة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية: عمليات ارادة النصر شكلت ضربة قاصمة للارهاب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية: عمليات ارادة النصر شكلت ضربة قاصمة للارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).