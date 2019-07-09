2019/07/09 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس ﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻋﻦ إﻋــﺪاد ﻣﻘﺘﺮح ﻃﻤﻮح ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﻘﺒﻮل المركزي ﻟــﻬــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم، مبينة ان الهدف من ذلك هو لتوزيع المقاعد اﻟــﺪراﺳــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت ﺑـــﺼـــﻮرة ﻋـــﺎدﻟـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻄــﻠــﺒــﺔ وﻓــﻘا ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ.ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﺪاوي قوله إن “ﻣﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﻘﺒﻮل المركزي ﻳﻤﻜﻦ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة برلمانية تكشف عن خطة جديدة للقبول المركزي وكالة خطوة برس.

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