2019/07/09 | 09:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سجلت مقاييس الزلازل في كاليفورنيا أكثر من 3 آلاف هزة أرضية منذ تاريخ 4 يوليو، عندما ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة الجزء الجنوبي من الولاية الأمريكية.
ومنذ صباح يوم الخميس الماضي، وقعت 340 هزة أرضية بلغت قوتها أكثر من 3 درجات، و54 هزة أخرى بقوة تجاوزت 4 درجات، و6 زلازل بلغت قوتها أكثر من
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ومنذ صباح يوم الخميس الماضي، وقعت 340 هزة أرضية بلغت قوتها أكثر من 3 درجات، و54 هزة أخرى بقوة تجاوزت 4 درجات، و6 زلازل بلغت قوتها أكثر من
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منذ 4 يوليو تسجيل 3 آلاف هزة أرضية في كاليفورنيا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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