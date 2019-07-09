لماذا يُنصح بممارسة الرياضة في الوقت نفسه يوميا

2019/07/09 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية في الوقت نفسه يوميا يمكن أن يساعدك في الحصول على اللياقة البدنية وخسارة الوزن الزائد بمعدل أعلى.وتوصلت الدراسة التي شملت 375 فردا، إلى أن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة الروتينية بمتوسط 4.8 أيام في الأسبوع، ما مجموعه 350 دقيقة، حققوا نتائج أفضل مقارنة بغيرهم.وكتب فريق البحث أنه

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