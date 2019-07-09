2019/07/09 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الاتصالات نعيم الربيعي، الثلاثاء ، عن اتخاذ الوزارة خطوات لتحسين واقع الانترنت في عموم البلاد.وذكر الربيعي في تصريح صحفي , ان” الوزارة اتخذت خطوات لتحسين الخدمة خلال الشهر المقبل بالاعتماد على الكيبل الضوئي”، محملاً” الشركات الاحتكارية مسؤولية ضعف الانترنت في عموم العراق”.وأضاف” هناك تحسن جذري في خدمة الانترنت ونوعية افضل لمسناه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الاتصالات يعلن عن تحسن في خدمة الانترنت خلال الشهر المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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