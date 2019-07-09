2019/07/09 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:المركز الخبري الوطني NNC قالت السلطات الأميركية إنها عثرت على ملايين الدولارات مخبئة داخل حقائب، في قارب تركه أصحابه بعد عملية مطاردة.وذكرت وسائل إعلام أميركية، الاثنين، إن خفر السواحل لاحظوا مركبا يتحرك من بورتوريكو باتجاه جزر فيرجن، من دون أي أنوار.وأوضحت السلطات أنها تعقبت القارب، الذي غيّر مساره فجأة فعاد إلى بورتوريكو، وعندما […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملايين الدولارات في “قارب مهجور” المركز الخبري الوطني.

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