هونغ كونغ : الغاء مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين

2019/07/09 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام إلغاء مشروع القانون الخاص بتسليم المطلوبين إلى الصين الذي أثار أكبر أزمة سياسية تشهدها المدينة منذ عقود، معترفة بفشل إدارتها في هذه القضية.وقالت لام في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء: “لا تزال هناك شكوك في نية الحكومة أو مخاوف مما إذا كانت ستبدأ […]

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