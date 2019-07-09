ضبط مسافر ايراني بحوزته 13 جواز سفر معدة للتهريب بمنفذ الشلامجة

2019/07/09 | 09:36

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، 09 تموز، 2019، ضبط مسافر ايراني بحوزته 13 جواز سفر معدة للته...





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