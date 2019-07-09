منظمة الفاو تعقد برنامجاً تدريبياً للقضاء على سوسة النخيل الحمراء في العراق

2019/07/09 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة وبمشاركة خبراء من أنحاء المنطقة، ورشة عمل وبرنامجا تدريبياً على مدى يومين للقضاء على سوسة النخيل الحمراء في العراق.وركز التدريب على تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والقدرات الفنية لجميع الجهات المعنية، خاصة موظفي وزارة الزراعة والمزارعين، لتطبيق إجراءات الصحة النباتية الملائمة وممارسات إدارة الآفات، […]

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