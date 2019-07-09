2019/07/09 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / خطوة برس أعلنت شرطة ذي قار اليوم الثلاثاء القبض على شقيقين يتاجران بالمواد المخدرة في الناصرية.وذكر بيان للشرطة تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “قوة مشتركة من مكتب مكافحة مخدرات ذي قار بالتعاون مع مكتب المفتش العام في ذي قار واستخبارات قوة الواجب تمكنت من القبض على شقيقين يتاجران بالمواد المخدرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية نوعية تطيح بشقيقين يتاجران بالمخدرات في الناصرية وكالة خطوة برس.

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