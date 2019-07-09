قرداغ: تأجيل اختيار مرشح لوزارة التربية الى الفصل التشريعي القادم “كارثة”

2019/07/09 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصف رئيس ائتلاف الكلدان في مجلس النواب هوشيار قرداغ تأجيل اختيار مرشح لوزارة التربية الى الفصل التشريعي القادم بالـ”كارثة”.

وقال قرداغ في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “التوافقات السياسية منعت خلال المدة الماضية من اختيار وزير مناسب للتربية،فضلاً عن الرفض المتكرر لمرشحي احد الاحزاب،سعياً منها لانتزاع الحصة من هذا الحزب وتحويلها الى اخر، ليكون الواقع السياسي بديلاً عن مصلحة البلد في فرض الارادة على جميع الوزارات”.

واضاف ان “من المؤمل حسم اختيار مرشح لوزارة التربية خلال الجلسات البرلمانية المتبقية من الفصل التشريعي الحالي بعد تمديده،مؤكداً ان الكتل السياسية ان لم تنجح في ذلك فسيؤجل على الفصل التشريعي المقبل بالتزامن مع اختيار مرشحي الدرجات الخاصة”.

قرداغ وصف التأجيل المتكرر في اختيار مرشح مناسب لوزارة التربية بالـ”كارثة”،ملمحاً الى ان ترك الوزارة على هذا الحال التي هي عليه الان يعرقل الكثير من الخطط التي يمكن ان توضع من قبل الوزير للنهوض بواقع التلاميذ والطلبة والاساتذة والمدارس والمناهج وغيرها”.

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