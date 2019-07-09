القبض على مسافر بحوزته 13 جواز سفر معدة للتهريب في منفذ الشلامجة

2019/07/09 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ضبط مسافر ايراني بحوزته 13 جواز سفر معدة للتهريب في الشلامجة.

وقال الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارزها تمكنت من ضبط 13 جواز سفر ايراني معدة للتهريب من العراق إلى إيران بحوزة مسافر ايراني في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة”.

واضافت، انه “تم ذلك استناداً إلى كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي حيث تبين أن الجوازات الـ 13 كانت معدة للتهريب إلى الجانب الإيراني لغرض استحصال الفيزا وان الفيزات الملصقة في الجوازات غير منتهية الصلاحية”.

واشارت الى انه “تم احالة المضبوطات وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة منفذ الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

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