أسماءً وهميَّةً في قوائم الأُجراء اليوميِّين في دائرة صحة بابل

واضاف، ان "الأسماء التي قامت اللجنة بإضافتها تصل إلى قرابة 1000 اسمٍ وهميٍّ تمَّ توزيعها بين المُؤسَّسات الصحيَّة والمُستشفيات كافة، خلافاً لقرار مجلس الوزراء".
وتابع البيان، إنَّ "الفريق ضبط، خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، قوائم تحويل الأُجراء اليوميِّين إلى عقود، والأوليات والأوامر الإداريَّة الخاصَّة بهم في مُستشفى الحلَّة التعليميِّ العامِّ، فضلاً عن ضبط قوائم الأسماء وأقراص الـ(CD)".
وأشار الى "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهما استناداً لأحكام المادَّة (240) من قانون العقوبات".
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