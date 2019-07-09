متنبئ جوي: انخفاض محدود في درجات الحرارة اليوم

2019/07/09 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الراصد الجوي علي جابر الزيادي، اليوم الثلاثاء، ان درجات الحرارة ستنخفض اليوم في عدة محافظات عراقية الى دون الـ 48 درجة، مشيرا الى أنها ستعاود الارتفاع غدا.وقال الزيادي، أن "انخفاضاً سيحدث بدرجات الحرارة بفارق ثلاث درجات في بغداد والسماوة والديوانية والنجف حيث ستبلغ الحرارة في هذه المدن الحرارة العظمى نهاراً حوالي دون ٤٤ م"، مبينا أن "مدن البصرة وميسان والناصرية ستكون درجاتها دون ٤٥ م، إما شمال البلاد الموصل والمدن المجاورة لها ستكون ٤٢ م".وأضاف أن "الرياح ستكون شمالية معتدلة تنشط على فترات خصوصاً وسط وجنوب البلاد لكن شمال البلاد الموصل والمدن المجاورة ستكون فيها الرياح ساكنة".وأشار الى أن" درجات الحرارة ستعاود الارتفاع غداً الأربعاء بشكل بسيط نحو درجتان في أغلب المدن لتستقر حوالي ٤٦ م في بغداد خلال الأيام الثلاثة المقبلة ثم تنخفض الأحد المقبل".

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