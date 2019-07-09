2019/07/09 | 10:21

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الكشف عن حقيقة اتهام الداخلية بالفساد في عقد سيارات «المتسوبيشي»

كلمة -

بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة المعارض جاسم البخاتي، يوم

الثلاثاء، ان صاحب شركة ميستوبيشي اكد ان قيمة السيارة الواحدة وفق

العقد المبرم مع وزارة الداخلية بلغت 35 الف دولار، بعد ان كان 29

الف دولار للسيارة الواحدة.

وقال البخاتي ان “العقد المبرم مع وزارة الداخلية يؤكد ان سعر

السيارة بلغ 29 الف دولار، وبعد الاتفاق على العقد، ارتأت وزارة

الداخلية الى ابلاغ الجهة المتعاقدة بعدم استطاعتها على تسديد هذه

المبالغ”، مبنيا أن “هناك مفاوضات تم اجرائها بشأن تغييرات العقد

المبرم بين الداخلية وشركة متسوبيشي، وتم على اثره تغيير المبلغ من

29 الف دولار للسيارة الى 35، شريطة ان يدفع المبلغ كاملاً بعد خمس

سنوات من التوقيع عليه”.

وأضاف، أن “صاحب شركة متسوبيشي اكد كل ماتم ذكره من تفاصيل آنفاً

بشأن العقد المبرم مع وزارة الداخلية، حيث التعاقد على استيراد ستة

الاف سيارة لوزارة الداخلية، ووصل منها اكثر من اربعة الاف وبانتظار

وجبات اخرى وفقاً للعقد”.

وبين البخاتي، أن “اغلب التعاقدات الحكومية يشوبها الفساد، حيث هناك

الكثير من الامور المبهمة داخل العقود خاصة ان المشاريع التي تنفذ

بنسبة 90% منها وتدفع اموالها، فأن النسبة المتبقية 10% تضاف اليها

فقرات اضافية باتفاقات مبطنة تحدث فيها عمليات الفساد”.

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