نائبة عن اللجنة القانونية البرلمان تدعو الى وضع سقف زمني للمرشح الفائز لتادية اليمين الدستوري

2019/07/09 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت عضو اللجنة القانونية البرلمان بهار محمود لجنة تعديل النظام الداخلي في البرلمان الى وضع سقف زمني للمرشحين الفائزين في الانتخابات لتادية اليمين الدستوري والا يسقط حقهم كنواب منتخبين من الشعب، عادة الامر خرقا دستوريا يجب تنظيمه في النظام الداخلي او قانون مجلس النواب رقم ۱۳ لسنة 2008 خلال هذه الدورة لكي لا يتكرر.وقالت […]

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