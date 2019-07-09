الامارات : تأجيل آخر لإطلاق قمر “عين الصقر”

2019/07/09 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت شركة Arianespace الفرنسية أن إطلاق القمر الصناعي الإماراتي Falcon Eye تأجل مرة أخرى.وأوضحت الشركة أن إطلاق القمر المذكور على متن صاروخ Vega من قاعدة “كورو” في غوايانا الفرنسية كان من المفترض أن يجري في السادس من يوليو الجاري، لكن الرياح العاتية والظروف الجوية السيئة، أجبرت الخبراء على تأجيل الإطلاق […]

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