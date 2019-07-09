2019/07/09 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لوزارة الدفاع حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تمكن أبطال قيادة عمليات نينوى وضمن عملية (إرادة النصر) وبمساندة أبطال طيران الجيش من تدمير (٩) مضافات، وتفجير (١١) عبوة ناسفة، والعثور على (٣٣) قنبرة هاون من مخلفات داعش ضمن محور لواء المشاة 60 الفرقة 20".واضاف، انه" كما تمكنت القوات وضمن محور لواء المشاة 43 الفرقة أعلاه من تدمير (٧) مضافات، تفجير (١٣) عبوة ناسفة، وتدمير (٦) أنفاق، وضمن محور الحشد الشعبي تم تدمير وحرق عجلة نوع بيك آب من أبطال طيران الجيش أدت إلى قتل (3) إرهابيين وتدمير مضافتين".واوضح، انه" في حين تمكن أبطال قيادة عمليات صلاح الدين والوحدات المتجحفلة معها من العثور على (٤) عبوات ناسفة محلية الصنع، و(٣) مضافات تحتوي على معمل تفخيخ و(٨) صواريخ كاتيوشا، والعثور على مضافة كبيرة تم تدميرها في قرية العوسج، العثور على بيت مفخخ بالكامل ويحتوي على (١) حزام ناسف، والعثور على (٢) صـــاروخ دبابة، (٢) كبسولة، (٢) قداحة في قرية داموك، والعثور على معمل تفخيخ يحتوي على (٣) قذيفة مدفع نمساوي في قرية أبو جليب، العثور على مركز للاتصالات لعناصر داعش الإرهابية ومعمل لتصنيع العبوات يحتوي على (٥) عبوات ناسفة محلية الصنع.كما ذكرت الوزارة في بيانها، تمكن القوات الامنية في قاطع قيادة عمليات الجزيرة تمكن الأبطال من تدَمير مضافة، تفجير 3 عبوات ناسفة في قرية الشويلي".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على نتائج اليوم الثالث لعملية ارادة النصر) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على نتائج اليوم الثالث لعملية ارادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).