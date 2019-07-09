اعتقال 55 شخصا بتهمة تهريب البشر في تركيا

2019/07/09 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضح مدير أمن ولاية إزمير، حسين أشقين، في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، أن" العملية شملت 8 ولايات في عموم البلاد، مشيرا، انه" إلى أنها تنفذ من قبل شرطة إزمير، في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة في قضاء "ديكيلي"، بالولاية.وأضاف، أن" الأشخاص الـ55 أوقفوا في ولايات أنقرة، وأيدن، وباليكسير، وبورصة، وجناق قلعة، واسطنبول، وقوجه إيلي، إلى جانب إزمير.وأكد، على ان" العملية ما تزال مستمرة، إذ العدد الإجمالي المستهدف يبلغ 80 شخصا، يشتبه في نشاطهم بتهريب مهاجرين إلى خارج البلاد".انتهى..م.م

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