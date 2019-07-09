ادارة تكسي ريم تدعو صناديق رأس المال المجازف لدخول السوق العراقي …

2019/07/09 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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( المستقلة ) – دعت الادارة المشرفة على تكسي ريم التطبيق الرائد في مجال حجز مركبات الاجرة عبر التطبيقات الذكية ووفق اسلوب النقل التشاركي ، كافة صناديق رأس المال المجازف التي تعمل في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى ضرورة كسر حاجز التردد والخوف والتفكير بأهمية الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها السوق العراقي في هذا المجال .

وقال عبد العليم حميد المدير التنفذي للمشروع ، ان تطبيق تكسي ريم هو اول مشروع عراقي متكامل من جميع النواحي التقنية والتجارية والادارية والتسويقية ، اسس وفق قواعد ريادة الاعمال المتعارف عليها عالميا .

واكد ، الى ان حصيلة تجربة العام الاول لانطلاق المشروع ، تشير الى ان بناء تجربة محلية تحاكي ظروف وطبيعة المجتمع العراقي جديرة بالتضحية والاهتمام ، خصوصا ان السوق العراقي يصنف على انه من الاسواق الواعدة في مجال خدمات النقل التشاركي .

وشدد ، على ان الادارة ماضية من اجل تثبيت دعائم المشروع وفق افضل معايير الجودة في مجال النقل التشاركي والتي برزت في السنوات الماضية .

ورأى ، الى ان التحجج بالظروف الامنية وعدم الاستقرار اصبحت مبررات غير مقنعة من عدم البحث عن فرص حقيقية من اجل الدخول للسوق العراقي .

واضاف ، ان ادارة المشروع تدرك ان توفير ظروف مناسبة لانجاح هذه التجربة الواعدة ستكون له انعاكسات ايجابية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي ، الامر الذي سيودي الى خلق مجالات عمل محلية تسعى الى تنمية الأقتصاد ، حيث تعد خدمة النقل واحدة من أهم المجالات كونها الشريان الأساس الذي يحتاجه افراد الشعب جميعا حاضرا ومستقبلا ، ما يجعل (تكسي ريم) يسير بالاتجاه الصحيح من أجل توفير وسائل نقل امنة ومريحة .

وختم ، نتطلع الى ان يكون تطبيق تكسي هو اول تجربة يمكن الاهتمام بها او دعمها من قبل صناديق رأس المال المجازف والذي من خلاله يمكن البحث عن افضل الفرص الاستثمارية في العراق .

وتشير الاحصاءات التي قامت بها منظمة ابيسكو للابحاث الى ان حجم سوق النقل في العراق يقدر باكثر من 33 مليون دولار باليوم بمعدل 6 مليون اجرة يوميا ، وان عدد سيارة الاجرة بنوعيها التكسي والخصوصي التي تعمل بهذا المجال تقدر باكثر من مليون ومائة الف مركبة .

يذكر ان تطبيق تكسي ريم اطلق بنسخته التجريبة ربيع 2018 وفي نسخته التشغيلية المستقرة في 15/ تشرين الثاني / 2018 .

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