2019/07/09 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الثلاثاء عن ضبط مسافر ايراني متهم بحيازة 13 جواز سفر معدة للتهريب في منفذ الشلامجة الحدودي.وأكدت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “ضبط (13) جواز سفر إيراني معدة للتهريب من العراق إلى إيران بحوزة مسافر ايراني في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مسافر إيراني يحوز 13 جوازا معدة للتهريب وكالة خطوة برس.

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