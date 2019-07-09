2019/07/09 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت شركة جنرال الكتريك الاميركية انها تمكنت من اضافة 125 ميكاواط الى الشبكة الكهربائية في العراق في غضون ثلاثة اشهر.

وقال مدحت المرعبي مسؤول الشركة في الشرق الاوسط في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة اضافت هذه الكمية من الطاقة في وقت قياسي مقدر بـ3 اشهر، حيث تم شحن المحرك واستبداله وتركيبه في محطة العمارة التي تعمل على تقنيات F9 المتطورة والخاصة بالشركة والتي تنتج ٥٠٠ ميكاواط".

واضاف المرعبي أن "فريق عمل الشركة عمل مع نظرائه في وزارة الكهرباء العراقية باوقات اضافية من اجل اعادة التشغيل لمساندة وزيادة الانتاجية في الطاقة الكهربائية والتي وصلت الى ارقام قياسية".

واكد أن "الجهود مستمرة لصيانة المحركات والتاكد من تشغيلها وخاصة في اوقات الذروة من فصل الصيف والذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة"، مبيناً أن "ملاكات الشركة مستمرة بالعمل وادامة وزيادة الكفاءة في الانتاج (...) بعد ان تمكنت ملاكات الشركة من ضمان تشغيل اكثر من ١٨٠٠ ميكاواط خلال الفصل الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنرال الكتريك: اضفنا 125 ميكاواط الى المنظومة الكهربائية في العراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنرال الكتريك: اضفنا 125 ميكاواط الى المنظومة الكهربائية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).