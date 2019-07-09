نجم اتلتيكو مدريد يرفض مقارنته بمهاجم يوفنتوس

2019/07/09 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، المُقارنة مع مواطنه كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد، ومهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وقال فيليكس في تصريحات نقلتها صحيفة

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