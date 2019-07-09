اليوم.. القوة الجوية يواجه الزوراء في دوري الكرة الممتاز

2019/07/09 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يحتضن ملعب الشعب الدولي، مساء اليوم، مباراة القمة بين القوة الجوية والزوراء في غطار منافسات الاسبوع السادس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وسيحاول فريق الصقور تحقيق الفوز في المواجهة على امل الحفاظ على اماله في المنافسة على لقب الدوري الممتاز، فيمايسعى النوارس الى تحقيق انتصار معنوي يصالح من خلاله جماهيره […]

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