إحالة قضية رئاسة لجنة النزاهة النيابية إلى قانونية البرلمان للبت فيها

2019/07/09 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية صباح العكيلي، الثلاثاء، عن قيام رئاسة البرلمان بإحالة قضية رئاسة لجنة النزاهة النيابية الى الدائرة القانونية لمجلس النواب من اجل البت فيها.وقال العكيلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “النائب عن تحالف البناء علي الصجري حصل على ١١ صوتا فيما حصل النائب عن تحالف الإصلاح أحمد المشهداني على ١٠ اصوات”.[…]

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