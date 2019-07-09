2019/07/09 | 10:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قررت لجنة مكافحة غسيل الاموال التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تجميد اموال شركة و7 اشخاص بتهمة تمويل الارهاب....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يجمد اموال شركة و 7 اشخاص بتهمة تمويل الارهاب
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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