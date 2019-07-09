العراق يجمد اموال شركة و 7 اشخاص بتهمة تمويل الارهاب

2019/07/09 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة مكافحة غسيل الاموال التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تجميد اموال شركة و7 اشخاص بتهمة تمويل الارهاب....

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