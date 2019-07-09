2019/07/09 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة الديوانية، الثلاثاء، عن اتخاذ اجراءات مشددة لاحالة العشرات من اصحاب المولدات الاهلية على القضاء بسبب امتناعهم عن تشغيل مولداتهم بذريعة الاضراب لعدم موافقة وقال المستشار الاعلامي لمحافظ الديوانية خالد التميمي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “العديد من اصحاب المولدات الاهلية امتنعوا عن تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي بذريعة الاضراب عن العمل، مطالبين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية: احالة العشرات من أصحاب المولدات الأهلية للقضاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية: احالة العشرات من أصحاب المولدات الأهلية للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).