الحشد يدمر معسكرا لـ”داعش” جنوب غرب نينوى

2019/07/09 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دمرت قطعات الحشد الشعبي، الثلاثاء، معسكرا لتنظيم “ داعش” الإجرامي يضم مواد طبية وأجهزة الكترونية وسلاح ومتفجرات جنوب غرب نينوى وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قطعات الحشد الشعبي التي انطلقت من محافظة نينوى قبل يومين ضمن عمليات إرادة النصر عثرت اليوم على معسكر للعدو يحتوي على مواد طبية وأجهزة الكترونية […]

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