نائب يؤكد ان التوافقات السياسية منعت خلال المدة الماضية من اختيار وزير مناسب للتربية

2019/07/09 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس ائتلاف الكلدان في مجلس النواب هوشيار قرداغ ان التوافقات السياسية منعت خلال المدة الماضية من اختيار وزير مناسب للتربية ، واصفا ” تأجيل اختيار مرشح لوزارة التربية الى الفصل التشريعي القادم بالـ”كارثة”.وقال قرداغ في بيان ” ان التوافقات السياسية منعت خلال المدة الماضية من اختيار وزير مناسب للتربية، فضلاً عن الرفض المتكرر […]

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