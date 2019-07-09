2019/07/09 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة شاحنات ايرانية وهي تصطف امام أحد المنافذ الحدودية بين العراق وايران.ويقول ناشطون إن هذه الشاحنات تقوم بتهريب النفط الايراني عبر العراق في ظل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الاميركية والتي منعت ايران من تصدير النفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقطع مصور يفضح تهريب النفط الايراني عبر العراق.. شاحنات ايرانية تصطف أمام أحد المنافذ الحدودية..!!!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقطع مصور يفضح تهريب النفط الايراني عبر العراق.. شاحنات ايرانية تصطف أمام أحد المنافذ الحدودية..!!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).