ماذا يعني تخصيب اليورانيوم؟

2019/07/09 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس لم يعد مصطلح تخصيب اليورانيوم مقتصرا على العلماء، بل بات يستخدم على نطاق واسع في وسائل الإعلام، مع إعلانات إيران المتتالية بشأن تنصلها عن بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015.وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الاثنين، إن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3.67 في المئة، وهي النسبة المحددة

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